У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус закликав продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19. Останнім часом у світі зросли випадки зараження на коронавірус.
Про це Тедрос Адханом Гебреїсус у соцмережі Х.
"Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID19, грип та інші патогени, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після останніх свят", – зазначає посадовець.
Голова ВООЗ порадив урядам країн відновити масковий режим, вакцинацію та тестування.
"Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу", — пише Гебреїсус.
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