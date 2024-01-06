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У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим

Випадки захворювань на COVID-19 зросли.

У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
Фото: Макс Требухов

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус закликав продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19. Останнім часом у світі зросли випадки зараження на коронавірус.

Про це Тедрос Адханом Гебреїсус у соцмережі Х.

"Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID19, грип та інші патогени, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після останніх свят", – зазначає посадовець.

Голова ВООЗ порадив урядам країн відновити масковий режим, вакцинацію та тестування.

"Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу", — пише Гебреїсус.

  • З 1 липня 2023 року в Україні завершився дія COVID-карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.
  • ВООЗ заявила, що більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, однак це не означає, що загроза поширення хвороби минула.
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