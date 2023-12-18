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ЄС викинула вакцин проти COVID-19 на 4 мільярди євро, – Politico

На звалищах опинилося біля 215 мільйонів вакцин від коронавірусу.

ЄС викинула вакцин проти COVID-19 на 4 мільярди євро, – Politico
Фото: EPA/UPG

Біля 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, закуплених країнами ЄС у розпал пандемії, викинули. 

Як повідомляє Politico,  орієнтовна вартість вакцин, викинутих на звалища, складає 4 мільярди євро.

За даними, від моменту схвалення перших вакцин проти коронавірусу наприкінці 2020 року країни ЄС спільно закупили 1,5 мільярда доз (понад три на кожну людину в Європі).

Видання підрахувало, що країни ЄС викинули в середньому 0,7 уколу на особу. 

Найбільше вакцин викинули в Естонії – більше однієї дози на жителя, за нею йде Німеччина.

Загалом кількість викинутих вакцин, як правило, відповідає розміру країни: на Німеччину припадає 83 мільйони викинутих доз, а на Люксембург – трохи менше півмільйона.

Ці дані базуються на інформації із 19 європейських країн –15 із них надали показники напряму, а чотири опублікували у місцевих ЗМІ.

Повідомляють, що точну цифру відходів підрахувати неможливо, так як уряди країн неохоче розкривають масштаби відходів.

COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу - читайте у матеріалі Lb.ua.

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