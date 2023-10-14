COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу

В Україні станом на 12 жовтня 2023 року на коронавірус захворіло 5 мільйонів 557 тисяч 995 людей. З них померлих — 112 тисячі 418.

Також в організації нагадали, що з початку пандемії лише в Європейському регіоні від COVID-19 померло близько 2 млн людей.

У травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що COVID-19 більше не вважають глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Проте пандемія не вважається завершеною.

Фото: EPA/UPG

Сезон короновірусу

Коронавірус має сезонність. І сезон вже розпочався. Підозри про сезонність були ще на перших етапах пандемії, й тепер вони лише підтвердились. Як пояснює голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, коронавірус має ширший “коридор” сезонності, ніж, наприклад, грип.

“Перший підйом захворювання спостерігається восени, другий — під кінець зими/початок весни. Тут хочеться провести паралелі з грипом, проте є і відмінності. У коронавірусу чітко простежується дві “хвилі” захворюваності, грип має, зазвичай, одну “хвилю” за сезон, хоча бувають і винятки. Також він чіткіше асоціюється з холодними місяцями, ніж ковід: підвищення захворюваності на коронавірус ми спостерігаємо вже у вересні, попри те, що він був незвично теплим. Це можна пояснити тим, що на коронавірус людство хворіє не так давно і в нього більше можливостей адаптуватись та поширюватись. Проти грипу ми маємо більше перехресного захисту і його мутації не такі сильні”, — пояснює Лапій.

Мутації тривають

Коронавірус продовжує мутувати. Як і очікувалось. В серпні 2023 року науковці заявили про новий варіант коронавірусу — Pirola.

За словами Федора Лапія він має понад 30 мутацій саме в спайк білку. Нагадаємо, що саме на вироблення імунітету до спайк білку направлена дія вакцини, адже саме завдяки цьому білку вірус прикріплюється до клітини. Тому не дивно, що поширення цього варіанту викликало багато занепокоєння серед медиків та науковців.

“Проте, переляк виявився перебільшеним і антитіла, які допомагає виробляти вакцина, продовжують нейтралізувати вірус”, — додає лікар.

Але які будуть подальші мутації й чи матимемо ми проти них достатньо захисту, наразі спрогнозувати неможливо.

Фото: EPA/UPG

Щеплення працює

Як розповідає Федір Лапій, 4 вересня 2023 року було засідання Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, де розглянули рекомендації щодо щеплення проти ковіду до кінця 2023 року і з перспективою на 2024 рік.

“За основу взяли рекомендації ВООЗ і адаптували до наших ризиків та реалій. Суспільство розділили на три групи за пріоритетністю:

Перша група: ті, хто має високий ризик важко перенести коронавірусну хворобу та померти від нього та за професійним ризиком. Це люди віком 60+, люди з хронічними хворобами, вагітні та медичні працівники.

Друга група: Люди віком 18-59 років без супутніх захворювань.

Третя група: Діти до 18 років без супутніх патологій.

Друга і перша групи для повноцінного захисту повинні мати первинний курс щеплення (перші дві дози для вакцин Файзер/Короновак) і перший бустер. Тим, хто має імуносупресію мають рекомендація отримати додаткову дозу в первинній вакцинації та бустер. Тобто такі люди для повноцінного захисту повинні мати 4 дози вакцини. Для першої групи потрібно отримати ще один додатковий бустер, тобто додаткову дозу щеплення”.

Фото: facebook/Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти Лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій

Федір Лапій додає, що рекомендації можуть змінюватися в залежності від епідеміологічної ситуації.

Не викидайте маски

Чи буде знову введений масковий режим в тих масштабах, які були у 2020-21 роках, сказати важко. Багато що залежатиме від ситуації з захворюваністю. Проте вже зараз є сенс подумати про маски, якщо ви маєте симптоми респіраторного захворювання, якщо ви доглядаєте за хворою людиною.

“Також нікуди не поділися онкохворі, люди літнього віку, вагітні. Ці люди вразливі до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Чи грип. Тож їм досі потрібний захист.”, — нагадує лікар.

Наразі в Україні доступні такі вакцини:

Файзер.

Короновак.

Джонсон (залишкові дози).

Щоб щепитись, вам варто записатись на вакцинацію до свого сімейного лікаря. Для людей, які мають проблеми з мобільністю - доступні виїзні бригади. Домовитись про них також можливо в амбулаторії, де у вас підписана декларація.