Війна у Газі триватиме протягом 2024-го, резервістів виведуть для перегрупування, − речник ЦАХАЛу

Ізраїль очікує, що конфлікт у Смузі Гази триватиме протягом 2024 року.
Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, пише BBC.
За його словами, розгортання військ реорганізовано для планування “тривалих боїв”.
Низка військових, зокрема резервісти, вийдуть з Гази для відпочинку та перегрупування.
Видання зазначає, що економіка Ізраїлю постраждала з початку війни, адже багато чоловіків опинилися на полію бою, залишивши робочі місця. Але Хагарі додав, що “бої триватимуть, і вони (резервісти) нам знадобляться”.
- Раніше CNN з посиланням на американського високопосадовця написало, що заява Ізраїлю про скорочення кількості військ у Газі демонструє ознаки переходу війни до фази меншої інтенсивності.
- Вчора стало відомо, що Армія Ізраїлю починає виведення п'яти бригад із зони бойових дій у Секторі Гази.
- Про те, що війна у Газі триватиме довго, заявив також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Ізраїль готовий битися доти, доки не досягне всіх своїх цілей.
- Схожі думки також висловив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві. Він заявив, що "немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.
- Нещодавно Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство.
- Бої в Газі Ізраїль почав після того, як терористи атакували ізраїльську територію 7 жовтня.