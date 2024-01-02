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Війна у Газі триватиме протягом 2024-го, резервістів виведуть для перегрупування, − речник ЦАХАЛу

Розгортання військ реорганізовано для планування “тривалих боїв”.

Війна у Газі триватиме протягом 2024-го, резервістів виведуть для перегрупування, − речник ЦАХАЛу
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі
Фото: Israel Defense Forces

Ізраїль очікує, що конфлікт у Смузі Гази триватиме протягом 2024 року. 

Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, пише BBC.

За його словами, розгортання військ реорганізовано для планування “тривалих боїв”.

Низка військових, зокрема резервісти, вийдуть з Гази для відпочинку та перегрупування.

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Видання зазначає, що економіка Ізраїлю постраждала з початку війни, адже багато чоловіків опинилися на полію бою, залишивши робочі місця. Але Хагарі додав, що “бої триватимуть, і вони (резервісти) нам знадобляться”.

  • Раніше CNN з посиланням на американського високопосадовця написало, що заява Ізраїлю про скорочення кількості військ у Газі демонструє ознаки переходу війни до фази меншої інтенсивності.
  • Вчора стало відомо, що Армія Ізраїлю починає виведення п'яти бригад із зони бойових дій у Секторі Гази. 
  • Про те, що війна у Газі триватиме довго, заявив також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Ізраїль готовий битися доти, доки не досягне всіх своїх цілей.
  • Схожі думки також висловив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві. Він заявив, що "немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.
  • Нещодавно Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство.
  • Бої в Газі Ізраїль почав після того, як терористи атакували ізраїльську територію 7 жовтня. 
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