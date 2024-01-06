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КНДР вже другий день обстрілює буферну зону біля Південної Кореї

Артилерійські снаряди впали по лінії розмежування кордону між двома країнами.

КНДР вже другий день обстрілює буферну зону біля Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

КНДР другий день поспіль проводить бойову стрільбу поблизу західного кордону з Південною Кореєю і випустила за цей час близько 60 артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував артилерійські обстріли в південно-західних прибережних районах Північної Кореї. Усі артснаряди впали в морській буферній зоні, яка була створена для запобігання морським торговельним конфліктам відповідно до міжкорейської військової угоди, підписаної у 2018 році. 

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