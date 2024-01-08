Регламентний комітет рекомендував розглянути постанову про усунення Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету

Комітет з питань регламенту Верховної Ради рекомендував розглянути постанову про усунення Мар'яни Безуглої ("Слуга народу") з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони.

Рішення ухвалили одноголосно. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко ("Євросолідарність") та Ярослав Железняк ("Голос").

"Рішення на розгляд зали, і там вказано що вона залишається членом Комітету", – сказав Железняк.

Фото: Ярослав Железняк у Telegram

Фото: Ярослав Железняк у Telegram

Розглянути відкликання Безуглої можуть уже цього тижня.

Мар'яна Безугла і чому ініціювали її відкликання