Німеччину охопили масові протести фермерів

Це найбільший страйк фермерів від початку хвилі протестів.

Від ранку 8 січня німецькі аргарії заблокували найважливіші великі автомагістралі в різних федеральних землях ФРН. До страйку фермрів долучилися і власники приватних підприємств. У багатьох місцях це призвело до великих перешкод у русі, аж до повного припинення.

Про це пише "Радіо Свобода".

У Берліні фермери виїхали на тракторах до Бранденбурзьких воріт, що розташовані неподалік адміністрації канцлера і бундестагу. Поліція закликала аграріїв уникати заворушень.

Протести фермерів у Німеччині тривають вже із середини грудня через рішення уряду ФРН скасувати субсидії на дизельне пальне для аграріїв, а також відмову знижувати внески на проїзд автобанами для вантажівок.

Сьогоднішня акція – найбільша від початку хвилі протестів фермерів. Не зважаючи на певні пом'якшення рішення уряду, вони вимагають повернення колишніх умов купівлі аграрного дизельного пального.

Поліція та місцеві органи самоврядування виходять із того, що впродовж дня по всій країні зберігатимуться серйозні обмеження в автомобільному русі.

У деяких районах через протести скасовано заняття в навчальних закладах, оскільки шкільний транспорт не може проїхати заблокованими трасами.