"Погодилися, що підтримка повинна тривати": генсек НАТО провів зустріч і обговорив Україну з президентом Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Серед тем, які обговорювали, була й Україна. Про це Столтенберг повідомив у X.
"На Всесвітньому економічному форумі я подякував президенту Анджею Дуді за численні внески Польщі в НАТО, включно з її непохитною підтримкою України. Ми погодилися, що наша підтримка має тривати", – написав він.
- Торік відносини між Польщею та Україною – одними з найбільших союзників від початку масштабної війни – погіршилися на тлі польських блокувань українського аграрного експорту та блокади кордону. Після зміни уряду Київ і Варшава відновили тісніші контакти, хоча Польща все ще виступає проти преференцій для підтримки економіки країни, яка відбиває російську агресію.
- У січні Дуда й Зеленський говорили телефоном.