"Погодилися, що підтримка повинна тривати": генсек НАТО провів зустріч і обговорив Україну з президентом Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Серед тем, які обговорювали, була й Україна. Про це Столтенберг повідомив у X.

"На Всесвітньому економічному форумі я подякував президенту Анджею Дуді за численні внески Польщі в НАТО, включно з її непохитною підтримкою України. Ми погодилися, що наша підтримка має тривати", – написав він.