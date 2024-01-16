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"Погодилися, що підтримка повинна тривати": генсек НАТО провів зустріч і обговорив Україну з президентом Польщі

Зустріч відбулася на полях форуму в Давосі. 

"Погодилися, що підтримка повинна тривати": генсек НАТО провів зустріч і обговорив Україну з президентом Польщі
Єнс Столтенбергі і Анджей Дуда
Фото: Jens Stoltenberg у X

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Серед тем, які обговорювали, була й Україна. Про це Столтенберг повідомив у X.

"На Всесвітньому економічному форумі я подякував президенту Анджею Дуді за численні внески Польщі в НАТО, включно з її непохитною підтримкою України. Ми погодилися, що наша підтримка має тривати", – написав він.

  • Торік відносини між Польщею та Україною – одними з найбільших союзників від початку масштабної війни – погіршилися на тлі польських блокувань українського аграрного експорту та блокади кордону. Після зміни уряду Київ і Варшава відновили тісніші контакти, хоча Польща все ще виступає проти преференцій для підтримки економіки країни, яка відбиває російську агресію.
  • У січні Дуда й Зеленський говорили телефоном. 
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