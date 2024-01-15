ЄС хоче до червня 2025 року призупинити дію тарифів та імпортних квот на українську продукцію. Польща проти

Єврокомісія пропонує також дати можливість швидко зупинити український експорт, якщо він заполонить ринок у деяких країнах-членах блоку.

16 січня Єврокомісія планує озвучити пропозицію продовжити призупинення дії тарифів та імпортних квот на українську продукцію до червня 2025 року, передає "Європейська правда" з посиланням на FT.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила ще 25 травня 2023 року Цей регламент продовжив призупинення дії всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту до блоку до червня 2024 року.

Тепер Європейська комісія планує повторити цей крок, щоб підтримати українську економіку. ЄК планує доповнити свою пропозицію положенням, яке дозволить швидко зупинити український експорт, якщо він заполонить ринок у деяких країнах-членах блоку. Однак проти цієї пропозиції виступає Польща.

Новий уряд продовжує протекціоністську політику і хоче укласти з Україною угоду про експортне ліцензування продукції. Схожі договори наша держава погодила з Румунією та Болгарією.

Один із дипломатів ЄС зазначив виданню, що основна частина роботи в цьому напрямку полягає в діалозі між Варшавою та Києвом.

Оскільки продовження торговельних пільг для України ухвалюють більшістю голосів, то пори спротив Польщі не вплине на результат.