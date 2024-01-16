Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української Формули миру, - посол

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики країн 14 січня у Давосі.
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні «формули миру» Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – написав він у Telegram.
- У січні Ізраїль продовжив до кінця року дозвіл на перебування громадян України.
- Минулого року Україна отримала від Ізраїля партію медикаментів.
- Раніше прем'єр-міністр Нетаньягу в інтервʼю Jerusalem Post заявив, що не надсилатиме зброю в Україну, бо звідти вона нібито може потрапити до ворогів його держави в Ірані. У посольстві України на це сказали, що це "цілком вигадані та спекулятивні припущення, що передбачають передачу західної зброї з українського поля бою сирійському та іранському режимам".
- Ізраїль також заборонив США передати Україні “Залізний купол”.
Форум у Давосі
- 14 січня у швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники понад 80 країн і міжнародних організацій.
- На порядку денному зустрічі – розгляд 5 пунктів української Формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.
- Агенція Bloomberg написала, що "зустріч у неділю закінчилася без чіткого плану, як рухатися далі".