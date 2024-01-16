Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української Формули миру, - посол

На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради нацбезпеки.

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики країн 14 січня у Давосі.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні «формули миру» Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – написав він у Telegram.

Форум у Давосі