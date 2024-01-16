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Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української Формули миру, - посол

На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради нацбезпеки.

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української Формули миру, - посол
Фото: Укрінформ

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики країн 14 січня у Давосі.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні «формули миру» Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – написав він у Telegram.

Форум у Давосі

  • 14 січня у швейцарському Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники понад 80 країн і міжнародних організацій.
  • На порядку денному зустрічі – розгляд 5 пунктів української Формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.
  • Агенція Bloomberg написала, що "зустріч у неділю закінчилася без чіткого плану, як рухатися далі".
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