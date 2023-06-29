Нетаньягу розповів, чому Ізраїль заборонив США передати Україні “Залізний купол”

“Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними та під загрозою”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову відкинув заклики вашингтонських законодавців і українських посадовців дати Україні озброєння, зокрема систему протиповітряної оборони “Залізний купол”.

У коментарі американській газеті Wall Street Journal Нетаньягу, заявив, що “у нас є занепокоєння, яких немає низка західних союзників України”. Він зазначив, що йому потрібно забезпечити Ізраїлю “свободу дій”у Сирії, де ізраїльські пілоти часто бомбардують іранські цілі поблизу російських сил, які підтримують уряд Дамаска.

Окрім того, прем’єр стурбований тим, що ізраїльську зброю можуть захопити на полі бою в Україні та передати Ірану, який розвинув тісніші військові відносини з Росією в останні місяці.

Нетаньягу додав, що Ізраїль не міг дозволити США передати Україні “Залізний купол”, розроблену спільно з американцями, яка захищала ізраїльтян від частих атак бойовиків, підтримуваних іранцями.

“Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними та під загрозою”, − сказав Нетаньягу. Він додав, що Ізраїль приєднався до резолюцій ООН, які засуджують вторгнення Росії, і передав Україні систему раннього попередження для виявлення ракетних атак.

Нагадаємо, у травні у Пентагоні заявили, що американська армія має систему протиповітряної оборони "Залізний купол" і готова надати її Україні для захисту від російських ракетних ударів, якщо буде відповідний запит уряду.

Ще торік міністр оборони України Олексій Резінков зазначав, що “Залізний купол” розроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет ця система ППО не захищає.

Раніше у посольстві України в Ізраїлі заявили, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Росією. Нетаньягу в інтервʼю Jerusalem Post сказав, що не надсилатиме зброю в Україну, бо звідти вона нібито може потрапити до ворогів його держави в Ірані. Він сказав, що це не лише теоретична можливість, і що так сталося сталося із західною протитанковою зброєю, яку Ізраїль зараз знаходить біля його кордонів. У посольстві України на це сказали, що це "цілком вигадані та спекулятивні припущення, що передбачають передачу західної зброї з українського поля бою сирійському та іранському режимам".