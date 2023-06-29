Втрата Росією Іл-22М, який збили "вагнерівці", може послабити операції окупантів, − британська розвідка

Цей літак входив до невеликого авіапарку спеціального призначення, який відіграє ключову роль в організації російських військ.

Втрата Росією командно-десантного літака Іл-22М, який 24 червня збили сили протиповітряної оборони так званої ПВК “Вагнер”, матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції Росії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

Іл-22М є частиною відносно невеликого парку, що налічує до 12 літаків, які активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для радіорелейного зв'язку.

Ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України. Як цінні активи вони діяли в межах безпеки російського повітряного простору, далеко за межами досяжності українських систем ППО.

“Втрата цього літака, ймовірно, матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції Росії. У короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу таким чином майже напевно зашкодить моральному духу російських Повітряно-космічних сил”, − зазначили британці.

У довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що РФ зменшить рівні поточних завдань, аби безпечно керувати парком, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IC82YrRjZx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 29, 2023

Нагадаємо, російська армія за день "бунту Вагнера" втратила шість гелікоптерів та один пасажирський літак Іл-18 (22). "Вагнерівці" збили три гелікоптери Мі-8 МТПР, один Мі-8, один Ка-52, один Мі-35 і один пасажирський літак Іл-18 (22) (повітряний командний пункт).