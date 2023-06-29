Зариманий – мешканець Кропивницького, якого завербували на початку цього року.

Служба безпеки затримала агента ФСБ Росії, який займався підготовкою нових повітряних ударів по аеродромах в області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Завдання ворожий поплічник отримав від свого російського "куратора" – співробітника 5-ї служби ФСБ, що перебуває у тимчасово окупованому Криму.

"Для виконання розвідзавдання агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ. Також він намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону.

Встановлено, що на "поточні витрати" затриманий отримував "перекази" у криптовалюті. Загальна сума коштів – до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника "на гарячому" – під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував також для спілкування з ФСБ.

За даними слідства, затриманий – мешканець Кропивницького, якого завербували на початку цього року. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в ніч проти 4 червня російські військові завдали ракетного удару по оперативному аеродрому біля Кропивницького.