Росія скористалася війною в Ізраїлі, аби поновити свій наступ проти України, – МЗС Литви

Росія чекала моменту, коли міжнародна спільнота буде зосереджена на війні між Ізраїлем і ХАМАС, щоб скористатися цим та поновити свій наступ проти України.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає "Укрінформ".

"Ми не можемо забувати та переводити погляд від України, де ситуація є не найпростішою. Ми бачили, що Росія поновила наступ. Це нагадало нам, що Росія очікує на ситуації, подібні до цієї, де ми можемо відволіктися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моє головне сподівання, що ми зможемо надіслати чітке послання шляхом продовження фінансування, що Європа віддана підтримці цілей української оборони", – сказав литовський урядовець.

За словами міністра МЗС, вперше за тривалий час, європейські міністри розпочнуть обговорення не з України, а з ситуації, яка складається навколо Ізраїлю й Палестини, щоб відпрацювати конструктивну та зрозумілу позицію.

"Європа має довести, що є важливим партнером у вирішенні цієї кризи, яка стосується також європейської безпеки й захисту тих самих принципів міжнародного права, які Європейський Союз відстоює в Україні", – зазначив Ландсбергіс.

Міністр додав, що Європа має навчитися реагувати на багато криз одночасно. Він вважає, що європейці можуть пишатися тим, що вони вже зробили для підтримки України, але вони вимушені реагувати й на інші кризи, такі як війна між Ізраїлем і ХАМАС чи потенційний новий спалах протистояння між Вірменією та Азербайджаном. Ці питання також сьогодні входять до порядку денного зустрічі міністрів.

"Україна є пріоритетом, головним конфліктом. Це відбувається на нашому кордоні, і це точно про ті принципи, які ми відстоюємо. Я навіть назвав би цю ситуацію "матір’ю всіх конфліктів" 21 століття. Якщо ми будемо здатними це вирішити, якщо ми зможемо зберегти територіальну цілісність України та її незалежність, ми можемо очікувати, що світ знову повернеться до нормальності та до стабільності", – додав він.

Події на Близькому Сході розгортаються дуже швидко, і незабаром ситуація може загостритися ще дужче. Такі події будуть лише вигідними для Росії.