Уряд Румунії досяг домовленості з фермерами щодо деяких вимог після тижня протестів

Між Міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною, повідомляє Укрінформ із посиланням на вебпортал EurActiv.
Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу зазначив, що угода включає 13 вимог фермерів. Обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо невирішених вимог.
Уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики.
Один з представників фермерів на переговорах Маріус Міку розповів, що підписана угода не означає негайного припинення протестів, оскільки майбутні переговори з перевізниками, які проходитимуть до четверга, можуть вплинути на їхню тривалість.
За його словами, важливо, щоб уряд надав дозвіл на відступ від обов'язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.
Крім того, румунський уряд задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів і електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца.
Барбу заперечив, що Румунія прагне запровадити мита на імпорт зерна з України.
- Вчора, 15 січня, румунські фермери знову заблокували КПП на українському кордоні та почали перекривати ще один. Часткове блокування руху для вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Сірет-Порубне» також відбувалося 13 та 14 січня, яке розпочиналося вдень і завершувалося ввечері.
- Декілька днів тому у Бухаресті та ще кількох румунських містах перевізники та фермери організували протестні акції на дорогах. Страйкарі висловлювали невдоволення останніми змінами до законодавства.
- Тим часом п'ять держав-членів ЄС вимагають від Єврокомісії запровадити ввізне мито на українське зерно. Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії , Словаччини і Угорщини направили відповідного листа.