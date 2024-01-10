У Румунії протестують перевізники і фермери

У Бухаресті та ще кількох румунських містах перевізники та фермери організували протестні акції на дорогах. Страйкарі висловлюють невдоволення останніми змінами до законодавства.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Перевізники виїхали на акцію своїми фурами та напівпричепами і повільно рухаються колоною зі швидкістю 5-10 км/год. Через це, зокрема, заблоковано рух на кількох сегментах кільцевої дороги Бухареста.

Румунські ЗМІ відзначили подібність методу протесту з акціями німецьких аграріїв.