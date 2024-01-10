Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
ГоловнаСвіт

У Румунії протестують перевізники і фермери

У декількох містах заблоковано рух транспорту.

У Румунії протестують перевізники і фермери
Фото: ukrinform.ua

У Бухаресті та ще кількох румунських містах перевізники та фермери організували протестні акції на дорогах. Страйкарі висловлюють невдоволення останніми змінами до законодавства.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Перевізники виїхали на акцію своїми фурами та напівпричепами і повільно рухаються колоною зі швидкістю 5-10 км/год. Через це, зокрема, заблоковано рух на кількох сегментах кільцевої дороги Бухареста.

Румунські ЗМІ відзначили подібність методу протесту з акціями німецьких аграріїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies