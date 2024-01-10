Ув'язнений польський ексміністр оголосив голодування

Колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, який був заарештований учора, оголосив голодування. Він назвав себе "політичним в'язнем", йдеться у поширеній партією "Право і Справедливість" заяві.

Камінський раніше працював у Центральному антикорупційному бюро, і саме за роботу на цій посаді суд і визнав його винним та призначив два роки в'язниці. Термін відбування покарання почався вчора, і поліція затримала його та його ексзаступника в президентському палаці, де вони, схоже, переховувалися.

"Я заявляю, що розглядаю своє засудження за боротьбу з корупцією та вчинення незаконних дій щодо позбавлення мене депутатського мандата як акт політичної помсти. Тому я як політв'язень з першого дня ув'язнення розпочинаю голодування. Я вимагаю негайного звільнення з в'язниці всіх членів колишнього керівництва ЦБА, на яких поширюється акт про помилування, виданий у 2015 році Президентом Республіки Польща", – сказав політик.

Затримання Камінського та ще одного позбавленого депутатського мандату політика ПіС Вонсіка викликало протести в Варшаві. За даними польських ЗМІ, політсила скликає продовження мітингів і на сьогодні.