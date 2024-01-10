Іран розробив для Росії нову модель "шахеда", - Sky News

Іран розробив для Росії нову модель дрона-камікадзе "Shahed-107" для війни проти України. Також Тегеран готується передати Москві ракети класу "земля-земля".
Про це повідомляє Sky News.
За словами джерел, декілька одиниць спеціально розробленого дрона вже запропонували Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 мільйони доларів США.
Зазначається, що новий безпілотник "Shahed-107" належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним "хвостом". Його довжина - близько 2,5 метрів і розмах крил - три метри, дрон можна запускати з транспортного засобу. Він може долати відстані до 1 500 км.
Передбачається, що новий безпілотник буде оснащений трансмітером для передачі відео.
Джерело також стверджує, що іранські Сили безпеки разом із росіянами провели випробування БПЛА на авіабазі в Ірані.
Також співрозмовник додав, що Росія очікує незабаром отримати від Ірану високоточні ракетні комплекси класу "земля-земля з дальністю понад 300 км.
Зазначимо, що під час нічної атаки на Нікополь росіяни вперше застосували дрони з камерами нічного бачення.
Співпраця Ірану та Росії
- Іран стає все важливішим для Кремля після того, як західні санкції через конфлікт Москви в Україні обмежили зовнішньоторговельні шляхи Росії та змусили її шукати ринки за межами Європи.
- 12 грудня минулого року стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою". Перед цим РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
- Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
- У листопаді 2023-го Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припустив, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.
- Тегеран заявив, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.
- Росія вже використовує у війні з Україною іранські дрони. Нещодавно Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення.