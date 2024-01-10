Глави МЗС майже півсотні країн засудили передачу Північною Кореєю балістичних ракет Росії

Глави МЗС глибоко занепокоєні наслідками такої співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

Міністерство закордонних справ України опублікувало спільну заяву міністрів закордонних справ Албанії, Андорри, Аргентини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Гватемали, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Молдови, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Румунії, Сан-Марино, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Великої Британії, Високого представника Європейського Союзу та Державного секретаря Сполучених Штатів Америки.

“Ми найрішучішим чином засуджуємо експорт Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та закупівлю Росією балістичних ракет КНДР, а також застосування Росією цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року”, – заявили посли.

Вони зазначили, що передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження. Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також надає КНДР цінну технічну та військову інформацію.

Глави МЗС глибоко занепокоєні наслідками такої співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

Дипломати звертають увагу, що передача балістичних ракет, разом з будь-яким іншим озброєнням і пов'язаними з ним матеріалами, з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) - а саме, резолюцію 1718 (2006), резолюцію 1874 (2009) і резолюцію 2270 (2016), - які сама ж Росія підтримала. Водночас країни уважно стежать за тим, що Росія надає КНДР в обмін на ці поставки зброї.

“Ми закликаємо КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій РБ ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують. Ми закликаємо всі держави-члени ООН, включно з усіма членами Ради Безпеки ООН, приєднатися до нас і засудити кричущі порушення Росією і КНДР резолюцій РБ ООН. У той час як Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми будемо продовжувати стояти разом на підтримку України. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні й щирі пропозиції повернутися до дипломатії - єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові”, – повідомили глави МЗС.