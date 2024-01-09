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Український омбудсман обговорив з послом Катару повернення українців з російського полону

Катар – єдина країна, яка публічно допомагає повертати українських дітей. 

Український омбудсман обговорив з послом Катару повернення українців з російського полону
Фото: Дмитро Лубінець

Український омбудсман Дмитро Лубінець зустрівся із послом Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець.

“Під час розмови найперше подякував за сприяння Катару в поверненні українських дітей і конкретні результати, які ми вже маємо”, - написав Лубінець.

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Він додав, що у розмові обговорили наступні складові Формули миру:

  • повернення примусово переміщених і депортованих Росією дітей; 
  • повернення і захист прав цивільних громадян, яких незаконно викрадає та утримує РФ; 
  • повернення військовополонених. 

Дмитро Лубінець наголосив, що Катар – єдина країна, яка публічно допомагає повертати українських дітей. 

Що відомо про викрадення Росією маленьких українців

  • Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома, але попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 

  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють. 

  • Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків. 

  • За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей". 

  • Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.

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