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Правоохоронці підозрюють двох мешканок Харківщини у колабораціонізмі

Жінки закликали місцеве населення до співпраці з окупантами.

Правоохоронці підозрюють двох мешканок Харківщини у колабораціонізмі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі двом мешканкам Ізюмського району Харківської області.  

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації села Іванчуківка 45 та 34-річні жінки закликали місцеве населення до невизнання поширення державного суверенітету території України та співпраці з окупаційною владою”, - розповіли в поліції.

Крім того, жінки публічно підтримували дії та рішення РФ.

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Жінкам загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

  • Працівники поліції повідомили колишній безробітній та охоронцю хлібокомбінату про підозру у співпраці з окупантами. За даними правоохоронців мешканці Харківської області стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

  • Слідчі поліції заочно повідомили 28-річному мешканцю Вовчанська Харківської області про підозру у колабораційній діяльності.

  • Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області.

  • Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.

  • Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.
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