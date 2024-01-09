Правоохоронці підозрюють двох мешканок Харківщини у колабораціонізмі

Жінки закликали місцеве населення до співпраці з окупантами.

Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі двом мешканкам Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації села Іванчуківка 45 та 34-річні жінки закликали місцеве населення до невизнання поширення державного суверенітету території України та співпраці з окупаційною владою”, - розповіли в поліції.

Крім того, жінки публічно підтримували дії та рішення РФ.

Жінкам загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області