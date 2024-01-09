Правоохоронці підозрюють двох мешканок Харківщини у колабораціонізмі

Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі двом мешканкам Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Під час окупації села Іванчуківка 45 та 34-річні жінки закликали місцеве населення до невизнання поширення державного суверенітету території України та співпраці з окупаційною владою”, - розповіли в поліції.
Крім того, жінки публічно підтримували дії та рішення РФ.
Жінкам загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
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Працівники поліції повідомили колишній безробітній та охоронцю хлібокомбінату про підозру у співпраці з окупантами. За даними правоохоронців мешканці Харківської області стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.
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Слідчі поліції заочно повідомили 28-річному мешканцю Вовчанська Харківської області про підозру у колабораційній діяльності.
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Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області.
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Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.
- Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.