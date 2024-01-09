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Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції захисників в районі Куп'янська

Командувач ОСУВ "Хортиця" доповів, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції захисників в районі Куп'янська
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Збройних сил країни Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається", - наголосив Умєров.

Раніше Сирський говорив, що ворог щодня намагається просунутись у напрямку Куп'янська.

Фото: Міноборони

Що відбувається на Куп'янському напрямку

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