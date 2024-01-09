Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Збройних сил країни Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.
Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.
"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається", - наголосив Умєров.
Раніше Сирський говорив, що ворог щодня намагається просунутись у напрямку Куп'янська.
Що відбувається на Куп'янському напрямку
- Російська армія не покидає спроб знову захопити місто Куп'янськ на Харківщині, яке є важливим логістичним центром для окупантів. Росіяни тут б’ють касетними боєприпасами, протитанковими та протипіхотними мінами. Наші бійці розповідали, що ворог активізувався блиєче до свят.
- Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022.
- У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії.
- Останнім часом росіяни все частіше перекидають резерви штурмових батальйонів до Куп'янська.