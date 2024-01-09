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​В Україні зросла кількість чоловіків, які через суд відбирають дітей у матерів. Це дозволяє уникнути мобілізації

Такі рішення приймають по усій країні, але більше 30% - в Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

​В Україні зросла кількість чоловіків, які через суд відбирають дітей у матерів. Це дозволяє уникнути мобілізації
Фото: Факты

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів.

Про це йдеться в дослідженні NGL.media "Тато на час воєнного стану".

До редакції звернувся юрисконсульт однієї з військових частин, що дислокуються на півдні України. Впродовж короткого періоду близько 10 військовослужбовців тієї частини подали рапорт на звільнення з армії на тій підставі, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Юрисконсульт запідозрив, що ці розлучення були фіктивними – тим більше, що усі рішення приймав один і той же суд.

У процесі розслідування журналісти змогли підтвердити обґрунтованість цих підозр. Для цього довелося проаналізувати майже 30 тис. схожих справ, що розглянули українські суди у 2021-2023 роках.

"Ми виявили, що абсолютна більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька є фіктивними – і судді це розуміють. Такі рішення приймають по усій країні, але більше 30% в одному конкретному суді – Білгород-Дністровському міськрайонному суді", – йдеться в дослідженні.

У вересні представники Національного антикорупційного бюро також почали власне розслідування і 9 січня провели операцію в Білгороді-Дністровському. Наразі вже проведені обшуки і вручені офіційні підозри.

"Розташований за 80 км від Одеси на березі лиману Білгород-Дністровський став справжньою меккою для українських чоловіків, які прагнуть розлучитися і через суд узаконити проживання дітей з ними – а разом з тим отримати і захист від мобілізації та можливість виїзду закордон. Лише минулого року місцевий суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини", – зазначили в NGL.media.

 

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Із позовами до Білгород-Дністровського суду звертаються з усієї країни – з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця.

На умовах анонімності один з чоловіків, який фіктивно розлучився і через суд виборов право на утримання дитини, розповів, що справді у такий спосіб має намір уникнути мобілізації і виїжджати за потреби за кордон. Для підтвердження своєї позиції у суді йому довелося збирати письмові свідчення сусідів та друзів про те, що дружина давно не проживає разом з дітьми, хоча це було очевидною неправдою. Співрозмовник відмовився говорити про фінансову сторону справи, але каже, що йдеться тільки про гонорар адвокату.

Як відомо, згідно зі ст. 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" і ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якщо батько самостійно виховує і утримує дитину, то отримує відстрочку від мобілізації до набуття нею повноліття.

За даними НАБУ, організатором схеми уникнення мобілізації є колишній голова Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський. Також підтверджена причетність трьох суддів, а також адвокатів і посередників. Така "послуга коштувала" від $3500, які клієнти виплачували адвокатам згідно з офіційними договорами про надання правової допомоги, а уже адвокати передавали гроші суддям.

Зважаючи на кількість рішень з ознаками фіктивності лише впродовж минулого року (853) загальну річну "виручку" організаторів схеми можна оцінити у три мільйони доларів США.

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