​В Україні зросла кількість чоловіків, які через суд відбирають дітей у матерів. Це дозволяє уникнути мобілізації

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів.
Про це йдеться в дослідженні NGL.media "Тато на час воєнного стану".
До редакції звернувся юрисконсульт однієї з військових частин, що дислокуються на півдні України. Впродовж короткого періоду близько 10 військовослужбовців тієї частини подали рапорт на звільнення з армії на тій підставі, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Юрисконсульт запідозрив, що ці розлучення були фіктивними – тим більше, що усі рішення приймав один і той же суд.
У процесі розслідування журналісти змогли підтвердити обґрунтованість цих підозр. Для цього довелося проаналізувати майже 30 тис. схожих справ, що розглянули українські суди у 2021-2023 роках.
"Ми виявили, що абсолютна більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька є фіктивними – і судді це розуміють. Такі рішення приймають по усій країні, але більше 30% в одному конкретному суді – Білгород-Дністровському міськрайонному суді", – йдеться в дослідженні.
У вересні представники Національного антикорупційного бюро також почали власне розслідування і 9 січня провели операцію в Білгороді-Дністровському. Наразі вже проведені обшуки і вручені офіційні підозри.
"Розташований за 80 км від Одеси на березі лиману Білгород-Дністровський став справжньою меккою для українських чоловіків, які прагнуть розлучитися і через суд узаконити проживання дітей з ними – а разом з тим отримати і захист від мобілізації та можливість виїзду закордон. Лише минулого року місцевий суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини", – зазначили в NGL.media.
Із позовами до Білгород-Дністровського суду звертаються з усієї країни – з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця.
На умовах анонімності один з чоловіків, який фіктивно розлучився і через суд виборов право на утримання дитини, розповів, що справді у такий спосіб має намір уникнути мобілізації і виїжджати за потреби за кордон. Для підтвердження своєї позиції у суді йому довелося збирати письмові свідчення сусідів та друзів про те, що дружина давно не проживає разом з дітьми, хоча це було очевидною неправдою. Співрозмовник відмовився говорити про фінансову сторону справи, але каже, що йдеться тільки про гонорар адвокату.
Як відомо, згідно зі ст. 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" і ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якщо батько самостійно виховує і утримує дитину, то отримує відстрочку від мобілізації до набуття нею повноліття.
За даними НАБУ, організатором схеми уникнення мобілізації є колишній голова Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський. Також підтверджена причетність трьох суддів, а також адвокатів і посередників. Така "послуга коштувала" від $3500, які клієнти виплачували адвокатам згідно з офіційними договорами про надання правової допомоги, а уже адвокати передавали гроші суддям.
Зважаючи на кількість рішень з ознаками фіктивності лише впродовж минулого року (853) загальну річну "виручку" організаторів схеми можна оцінити у три мільйони доларів США.
- 25 грудня уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби. Верховна Рада планує його розглянути 10 січня. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців. Змушувати жінок мобілізуватись ніхто не збирається.
- Раніше міністр оборони Рустем Умєров пояснював, що термін "демобілізація" можна буде використовувати лише після закінчення війни. Натомість, запевнив він, уряд буде працювати над тим, щоб людина, яка воює уже майже два роки, мала право на відпочинок або часткове звільнення.