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В Україні через негоду залишаються знеструмленими 523 населені пункти

Найбільше – в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 523 населені пункти
Фото: Міненерго

Через негоду – шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор та ожеледь – залишаються знеструмленими 523 населених пункти.

Про це повідомляє Міненерго. 

“Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок негоди, – протягом доби заживлено близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях”, – повідомляє відомство. 

За його даними, водночас поки залишаються без світла 523 населених пункти. 

Найбільше знеструмлених через негоду в Дніпропетровській області – 186, Кіровоградській – 107, на Миколаївщині – 99 і в Одеській області – 97 населених пунктів. Також є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області. 

Найчастіша причина відключень – обледеніння ліній і падіння опор. 

Для робіт з усунення пошкоджень і відновлення електропостачання наразі задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки.

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