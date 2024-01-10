В Україні через негоду залишаються знеструмленими 523 населені пункти

Найбільше – в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Через негоду – шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор та ожеледь – залишаються знеструмленими 523 населених пункти.

Про це повідомляє Міненерго.

“Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок негоди, – протягом доби заживлено близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях”, – повідомляє відомство.

За його даними, водночас поки залишаються без світла 523 населених пункти.

Найбільше знеструмлених через негоду в Дніпропетровській області – 186, Кіровоградській – 107, на Миколаївщині – 99 і в Одеській області – 97 населених пунктів. Також є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області.

Найчастіша причина відключень – обледеніння ліній і падіння опор.

Для робіт з усунення пошкоджень і відновлення електропостачання наразі задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки.