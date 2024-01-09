Внаслідок негоди в Україні знеструмлено понад 1000 населених пунктів

Найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях.

Через негоду, яка не вщухає в Україні, знеструмлено 1025 населених пунктів.

"Через шквальний вітер, обледеніння ліній найбільше відключень на Дніпропетровщині, Одещині, в Миколаївській, Кіровоградській областях", – повідомили у Міненерго.

Зокрема, у Дніпропетровській області без електропостачання майже залишилося 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області знеструмлено 268 населених пунктів, на Миколаївщині – 215, в Кіровоградській області – 146 населених пунктів.

Також є відключення в Запорізькій – 59 населених пунктів, Херсонській (14), Чернігівській (9) і Чернівецькій (8) областях.

Аварійні бригади (272 бригади, 235 одиниць техніки) в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь.

Енергетики посилено працюють, аби повернути світло якомога швидше.