Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку

Протягом доби на цьому напрямку захисники відбили 18 атак.

На Авдіївському напрямку захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники відбили три атаки в районах Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького та ще 15 атак в районах Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському Сили оборони стримують ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили сім атак південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

"На Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області", – сказав речник.

Ворог здійснив 12 безуспішних штурмових дій на позиції захисників.

На Куп'янському напрямку українські військові відбили п'ять атак в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському захисники відбили дві атаки східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському Сили оборони відбили дві атаки в районі Кліщіївки та Андріївки.

Протягом доби було 60 бойових зіткнень, ворог завдав 55 ракетних і 22 авіаудари, здійснив 35 обстрілів із ракетних систем залпового вогню.