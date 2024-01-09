У Монобанку відбувся збій. Роботу вже відновили (оновлено)

У мобільному додатку monobank 9 січня відбулися збої в роботі. Співзасновник банку Олег Гороховський прокоментував їх у Telegram: "Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую". Близько 9:35 він повідомив про відновлення роботи.
До цього пресслужба банку підтвердила hromadske наявність складнощів. За даними hromadske, не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.
"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.
- У липні 2023 в роботі банку також відбувся збій. Банк вирішив не утримувати за цей день відсоток за кредитами.
- 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар", зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось.