У Монобанку відбувся збій. Роботу вже відновили (оновлено)

У мобільному додатку monobank 9 січня відбулися збої в роботі. Співзасновник банку Олег Гороховський прокоментував їх у Telegram: "Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую". Близько 9:35 він повідомив про відновлення роботи.

До цього пресслужба банку підтвердила hromadske наявність складнощів. За даними hromadske, не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.

"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.

Фото: Цензор нет