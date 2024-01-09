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Головне за ніч та ранок вівторка, 9 січня: наслідки ракетної атаки на Хмельниччину, відбиті штурми під Авдіївкою та Мар’їнкою

67 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок вівторка, 9 січня: наслідки ракетної атаки на Хмельниччину, відбиті штурми під Авдіївкою та Мар’їнкою
Марганець, 9 січня.
Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки.

"На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним", – повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Таким чином, в результаті вчорашньої ворожої терористичної атаки загинуло троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н), двоє отримали поранення.

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.

Нагадаємо, російська армія вранці 8 січня завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів. У межах області сили ППО збили три ракети.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 67 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки, де відбито 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще близько 820 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив близько 365990 чоловік особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Після опівночі 9 січня під російським обстрілом опинився Марганець, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.

"Ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає", – повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.

Росія утримує в колоніях на окупованій території, а також на її власній, тисячі мирних українців. Їх затримували під час "фільтрації" чи просто на вулицях за протидії "СВО" – російському вторгненню. Ці в'язні зазнають катувань, у них немає офіційних звинувачень, судів і термінів визволення, тож знайти їх майже неможливо, а для звільнення не існує механізмів, йдеться у матеріалі російськомовного бюро BBC.

Женевська конвенція, про дотримання якої бреше Москва, забороняє брати в заручники цивільних. Про полон там йдеться лише щодо військових, а для цивільних згадується "затримання", яке має відбуватися на законами країни, на території якої воно відбувається.

За словами юристки Поліни Муригіної, яка створила проєкт для пошуку цивільних у російських колоніях Every Human Being, росіяни стверджують, що ні в чому "не звинувачують і не підозрюють" цивільних українців, "вони просто затримані за протидію СВО".

Докладніше про низку цих злочинів окупантів – у новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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