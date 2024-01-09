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На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом

Попередня причина отруєння – порушення під час встановлення генератора. 

На Одещині троє дітей отруїлись чадним газом
Фото: rda-m-p.gov.ua

У Одеській області троє дітей отруїлося чадним газом.

"Серед постраждалих дівчата, 2009, 2011 та 2012 років народження", – повідомили у ДСНС.

Рятувальники назвали попередню причину отруєння. За словами працівників ДСНС, нею могло стати порушення правил встановлення генератора, зокрема, в будинку.

Обставини події встановлюватиме поліція.

  • У жовтні на Львівщині знайшли мертвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. За попередніми даними, люди загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей були госпіталізовані у важкому стані.
  • На початку грудня на Полтавщині та Львівщині чадним газом і продуктами горіння отруїлися 6 осіб, з яких 5 дітей. Рятувальники нагадали прості правила, як не отруїтися чадним газом.
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