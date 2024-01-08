Уночі сили ППО збили сім ворожих дронів на Одещині і один на Миколаївщині​

Уночі Сили протиповітряної оборони збили всі вісім ворожих дронів типу "Shahed-131/136", які росіяни спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині і Миколаївщині.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня.

Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання різнорідних сил ВМС та МВГ інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще один - на Миколаївщині.

Уламки одного зі збитих дронів впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу. Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 7 січня сили ППО знищили п’ять ворожих "шахедів" над Миколаївщиною. Один з безпілотників влучив у рекреаційну зону, внаслідок чого на території законсервованої бази відпочинку сталася пожежа.