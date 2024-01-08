На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога

Крилаті ракети перебувають у повітряному просторі Тернопільщини та Хмельниччини.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Більшість крилатих ракет – у повітряному просторі Хмельниччини", – йдеться в повідомленні.

Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в регіоні.

"Хмельниччина. Працює ППО! Залишайтесь в укриттях", – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, російська армія вранці 8 січня здійснила запуск ракет із авіації. Крім крилатих, ворог випустив "Кинджали". Вибухи пролунали в Харкові, Харківській області та Дніпрі, в Хмельницькій області ОВА повідомила про роботу ППО. Станом на зараз атака триває.