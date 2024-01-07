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Росіяни били сьогодні по Сумській області 26 разів

Зафіксовано 115 вибухів.

Росіяни били сьогодні по Сумській області 26 разів
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні росіяни 26 разів обстрілювали громади та населені пункти Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 115 вибухів. 

Під обстріли потрапили Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.

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  • Есманська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та зі ствольної артилерії (1 вибух).
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з FPV-дрону (1 вибух), артобстріли (8 вибухів) та мінометні обстріли (18 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з FPV-дрону (1 вибух), артилерійські обстріли (12 вибухів), обстріли з РСЗВ (15 вибухів)та мінометів (3 вибухи).
  • Хотінська громада: був артобстріл з САУ (7 вибухів) та обстріли з міномета (12 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з міномета (5 вибухів).
  • Шалигинська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.
  • Новослобідська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).
  • Кролевецька громада: відбувся ракетно-авіаційний удар (1 вибух) та атака 2 БпЛА типу «Шахід» (2 вибухи) по приватному сектору м.Кролевець. Зазнали пошкоджень 23 приватних домоволодіння, вуличні електромережі.
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з міномету (15 вибухів).

Раніше стало відомо, що ворог вдарив сьогодні ракетою та дронами по місту Кролевець Конотопського району Сумщини. Попередньо, пошкоджено 23 приватних будинки.

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