Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті

На Закарпатті 39-річний "стрімер" з Дніпра спробував подолати Тису, щоб дістатися до Угорщини.

Як повідомили у ДПСУ, чоловік самостійно обрав собі маршрут, який пролягав через річкову ділянку, щоправда втілити свій план у життя не зміг, через страх втратити життя.

"Прикордонники відділу "Вилок" не залишили порушника сам на сам зі стихією та доставили його в прикордонний підрозділ для складання документів про адміністративну відповідальність", –зазначили прикордонники.

За словами ухилянта, він встиг проплисти декілька метрів, але повернувся назад через сильну течію, холод і велику глибину.