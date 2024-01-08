У горах на Закарпатті за вихідні затримали сім порушників кордону

Шестеро прямували у напрямку Словаччини, сьомий спробував поза пунктами пропуску пробратися в Україну.

У горах Закарпатської області вихідними затримали сімох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

"Усі виявилися громадянами України – чоловіками призовного віку. Шестеро прямували у напрямку Словаччини, сьомий спробував поза пунктами пропуску пробратися в Україну", – прокоментували у ДПСУ.

За даними прикордонників, одного із порушників вдалося виявити у лісі за допомогою сигналізаційного комплексу. Іншого зафіксувала фотопастка. Ще двох вдалося зупинити на пів шляху до держрубежу завдяки випереджувальній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Решту зупинили прикордонні патрулі.

Фото: ДПСУ

Останній з тих, кого затримали цими вихідними, прямував зі Словаччини в Україну. Його зупинили біля кордону у районі населеного пункту Великий Березний.

"Чоловік виявився місцевим жителем. Він зізнався, що певний час перебував за кордоном та вирішив повернутися в Україну у зв’язку з сімейними обставинами", – додали прикордонники. Затриманих доправили у прикордонні підрозділи. Їхні справи розглядатиме суд.

За минулий рік прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон.В ніч на 25 грудня прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса, що на Закарпатті, щоб потрапити до Угорщини. За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили $17000.