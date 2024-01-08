В Україні обстежують аеродроми для прийому винищувачів F-16

В Україні триває оцінка аеродромів для багатьоцільових винищувачів F-16.
Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.
"Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм", – зазначив Павлюк.
Також він додав, що робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і одночасно в межах спільних з партнерами зусиль в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил.
Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань.
"Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. І ми робимо все, аби одночасно бити ворога, захищати власні спроможності і набувати нових", – додав Павлюк.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив інформацію про нібито затримку Данією поставки Україні винищувачів F-16 на кілька місяців. Раніше данське видання Berlingske із посиланням на Міноборони своєї країни повідомило про затримку поставки Україні винищувачів F-16.
- Тим часом Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать підготовку на винищувачах F-16 цього року. Навчання може тривати від п’яти до восьми місяців.
- Єнс Столтенберг вважає, що F-16 змінять ситуацію у війні на краще, але фундаментальних змін очікувати не варто.