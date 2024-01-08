В Україні обстежують аеродроми для прийому винищувачів F-16

Робота з інтеграції F-16 у систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил.

В Україні триває оцінка аеродромів для багатьоцільових винищувачів F-16.

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм", – зазначив Павлюк.

Також він додав, що робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і одночасно в межах спільних з партнерами зусиль в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил.

Фото: EPA/UPG

Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань.

"Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. І ми робимо все, аби одночасно бити ворога, захищати власні спроможності і набувати нових", – додав Павлюк.