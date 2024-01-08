У Деснянському районі Києва під час руху загорівся тролейбус маршруту №37А.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто не звертався.

"За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.