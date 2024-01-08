Головне за ніч та ранок понеділка, 8 січня: ранкова ракетна атака, відбиті штурми під Авдіївкою

Російська армія вранці 8 січня здійснила запуск ракет із авіації. Крім крилатих, ворог випустив "Кинджали", повідомили в Повітряних силах. Тривога тривала з 5:56 майже до 8:30.

Вибухи пролунали в Харкові, Харківській області та Дніпрі, у Запоріжжі. У Хмельницькій області ОВА повідомила про роботу ППО – саме на неї була націлена значна частина ракет.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, сьогодні вранці російські окупанти атакували ракетами чотири регіони України. Одна людина загинула в Змієві, дві – в Хмельницькій області, одна – в Кривому Розі. Поранені не менше 26 людей.

Близько 7:28 балістика летіла на Київ, Чернігів, Запоріжжя, Дніпро. Також ворог запустив щонайменше три групи крилатих ракет.

Більше інформації – в новині.

Вранці 8 січня росіяни вдарили ракетами по кількох містах Дніпропетровської області. В Новомосковську пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. В місті поранені щонайменше 24 людини – усіх госпіталізували, повідомив голова ОВА. "З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", – заявив він.

Є влучання також у Кривому Розі. Пошкоджені торгівельний центр та понад 20 приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.

Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.О 07:00

Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Окупанти завдали удару крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків, в місті пролунало п'ять вибухів.

Станом на 8 годину було відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками, а також про двох поранених – чоловіка і жінку, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

Ворог вдарив по промислових об'єктах Харкова, в Змієві пошкоджено дім.

Російська армія вранці завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА у Telegram. Дані щодо наслідків уточнюються.

"На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренні служби. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про загибель щонайменше двох людей.

Загалом уночі та вранці 8 січня російська армія випустила проти українців 59 ракет і ударних безпілотників. ППО вдалося збити 26 цілей.

Росіяни застосували крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Балістичні ракети були спрямувані по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях, повідомив Головнокомандувач Валерій Залужний.

Росіяни випустили:

8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов)

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс)

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

"Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях", – повідомив Головком.

ППО збила:

8 ударних БпЛА Shahed-136/131

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Повітряних силах додали, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 35 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 3 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 440 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 365 170 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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