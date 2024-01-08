9 років за ґратами проведе інформатор проросійського блогера Лєбєдєва, який працює на ФСБ

Зрадник коригував удари по Миколаївщині, а також збирав дані про переміщення техніки ЗСУ.

Засудили 33-річного учасника агентурної мережі ФСБ, яку було знешкоджено на початку жовтня минулого року на Миколаївщині.

Про це повідомила СБУ.

"Тоді у результаті багатоетапної спецоперації кіберфахівці СБУ затримали 13 ворожих поплічників, що розвідували позиції Сил оборони та коригували повітряні удари рф по регіону", – повідомили у відомстві.

Усі зрадники були на прямому зв’язку з проросійським блогером Сергієм Лебедєвим (більш відомим під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює на ФСБ.

Черговий засуджений є мешканцем Миколаєва, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці одразу після початку повномасштабного вторгнення. ФСБ звернула на нього увагу через неодноразові висловлювання у прокремлівських Телеграм-каналах на підтримку загарбників.

За даними слідства, зловмисник намагався виявити місця тимчасового базування штабів ЗСУ та основні маршрути пересування військової техніки українських захисників. Крім цього він здійснював дорозвідку ворожих "прильотів" після масованих повітряних атак окупантів по території області, щоб російська армія могла коригувати повторні удари по місцевій інфраструктурі. Комунікував із ворогом інформатор повідомленнями через популярний месенджер.

Суд визнав визнав фігуранта винним та призначив йому 9 років тюрми.

Це вже шостий вирок суду по учасниках цієї агентурної мережі ФСБ. Завдяки СБУ ще п’ятеро зловмисників отримали від 8 до 15 років тюремного ув’язнення.