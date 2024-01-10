За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів, 2 танки та 11 безпілотників ворога

За минулу добу Сили оборониліквідували ще 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 367 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 366790 (+800) осіб
- танків - 6038 (+2)
- бойових броньованих машин - 11216 (+13)
- артилерійських систем - 8684 (+12)
- РСЗВ - 956 (+2)
- засоби ППО - 639 (+1)
- літаків - 329 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11)
- крилаті ракети - 1805 (+0)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23)
- спеціальна техніка - 1336 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.