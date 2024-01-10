За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів, 2 танки та 11 безпілотників ворога

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 367 000 військових.

За минулу добу Сили оборониліквідували ще 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 367 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 366790 (+800) осіб

танків - 6038 (+2)

бойових броньованих машин - 11216 (+13)

артилерійських систем - 8684 (+12)

РСЗВ - 956 (+2)

засоби ППО - 639 (+1)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11)

крилаті ракети - 1805 (+0)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23)

спеціальна техніка - 1336 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.