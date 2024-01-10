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За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів, 2 танки та 11 безпілотників ворога

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 367 000 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів, 2 танки та 11 безпілотників ворога
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборониліквідували ще 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 367 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 366790 (+800) осіб
  • танків - 6038 (+2)
  • бойових броньованих машин - 11216 (+13)
  • артилерійських систем - 8684 (+12) 
  • РСЗВ - 956 (+2) 
  • засоби ППО - 639 (+1) 
  • літаків - 329 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11)
  • крилаті ракети - 1805 (+0)
  • кораблі / катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23)
  • спеціальна техніка - 1336 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.

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