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Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, - Синєгубов

Попередньо, Харків обстріляли із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, - Синєгубов
Фото: змі окупантів

Російська окупаційна армія ввечері 9 грудня знову обстріляла Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти завдали ударів, попередньо - із ЗРК С-300 з території Бєлгорода”, - написав Синєгубов.

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Він уточнив, що наразі про постраждалих не відомо.

Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється. 

  • Російська армія вранці 8 січня вдарила по Харкову. Удар відбувся під час нового масованого ракетного нападу на різні регіоні.
  • Напередодні окупанти теж били по Харкову. За попередніми даними, з С-300. Ракети впали біля будинків. Окрім того, росіяни били по області.
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