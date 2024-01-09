Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, - Синєгубов

Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється.

Він уточнив, що наразі про постраждалих не відомо.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов .

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