Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, - Синєгубов

Російська окупаційна армія ввечері 9 грудня знову обстріляла Харків.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти завдали ударів, попередньо - із ЗРК С-300 з території Бєлгорода”, - написав Синєгубов.
Він уточнив, що наразі про постраждалих не відомо.
Інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється.
- Російська армія вранці 8 січня вдарила по Харкову. Удар відбувся під час нового масованого ракетного нападу на різні регіоні.
- Напередодні окупанти теж били по Харкову. За попередніми даними, з С-300. Ракети впали біля будинків. Окрім того, росіяни били по області.