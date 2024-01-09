Головне за вівторок, 9 січня: Залужний і Умєров під Куп'янськом, бої під Авдіївкою та Мар'їнкою, засідання Ставки

Бої під Авдіївкою, 64 бойові зіткнення, ворожі обстріли, удар по лікарні в Херсоні, "розминка" перед помстою за "Київстар". Яким запам’ятається 685-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення важливого засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були присутні очно командувачі основних напрямків та операцій.

Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою "в усіх деталях" розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Йшлося про фактичні витрати, щоденну потребу, розподіл між підрозділами, повідомив Зеленський у Telegram.

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань. Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня, передає The Guardian.

Президент форуму Бьорге Бренде відзначив, що "це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття".

Цього року форум у Давосі, який триватиме з 15 по 19 січня у швейцарських Альпах, буде присвячений темі «Відновлення довіри» і має знову включити у переговори війну Росії в Україні, але домінуватиме війна в Газі.

У заході візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомляв, що у Давосі відбудеться нова зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 64 бойові зіткнення.

Загалом за добу ворог завдав ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засобах.

Українські бійці відбили атаки ворога на шести напрямках. Найгарячіше було на Авдіївському (21 штурм) та Мар'їнському (14).

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 січня – в нашій новині.

Росіяни близько 14 години 9 січня знову відкрили вогонь по Херсону. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

О 14:30 Херсонська ОВА уточнила, що армія ворога завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста.

"Унаслідок недавніх обстрілів пошкоджено зокрема будівлю медичного закладу. Обійшлося без поранених", – йдеться у повідомленні.

Херсонська область зазнає російських ударів щодня, і фактично щодня гинуть цивільні люди. Учора ворог відкривав вогонь по області понад 40 разів, минулося без поранених. За добу до цього внаслідок обстрілів загинули двоє, п'ятеро були поранені.

Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Збройних сил країни Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська.

У повідомленні пресслужби Міноборони зазначається, що командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати.

Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається", - наголосив Умєров.

Невідомі дрони атакували нафтобазу в російському місті Орел, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву місцевого губернатора.

За його словами, два безпілотники впали на “об'єкт паливно-енергетичного комплексу” в місті. Він стверджує, що займання локалізовано. Водночас, за його словами, троє людей постраждали. Губернатор запевняє, що у них травми середньої тяжкості.

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, причетні до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера М9ком й позносили його сервери. Про це повідомили співрозмовники редакції.

Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та іншого. Унаслідок хакерської атаки частина жителів Москви залишилася без Інтернету та телебачення.

"Кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими", – повідомили джерела.

Хакери заявили, що М9ком – це одна з "розминочних" атак перед реальною помстою за злам українського оператора.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!