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​СБУ викрила ділків, які намагалися вкрасти з держбюджету понад 1,3 млрд грн

Підприємець із Києва організував схему, за якою фіктивно працевлаштовував осіб із інвалідністю. Це дозволяло отримувати компенсацію від держави.

​СБУ викрила ділків, які намагалися вкрасти з держбюджету понад 1,3 млрд грн
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили ділків, які намагалися вивести понад 1,3 млрд грн із державного бюджету як відшкодування податку на додану вартість.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави.

Для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур на Києвщині, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Вони підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату компаній. Але за фактом на робочому місці вони не з’являлися. При цьому контролюючим органам ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше половини штату їхніх фірм.

Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету понад 1,3 млрд грн.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено: мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності; документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Львівщині упередили незконне відшкодування 78,7 млн грн ПДВ.

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