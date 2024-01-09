Служба безпеки України і Антикорупційне бюро ліквідували масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Її фігуранти допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.
Про це йдеться на сайті СБУ.
До схеми причетні співробітники суду і посередники, які від середини квітня 2022 року встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних. Вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів.
За даними СБУ, за хабар у суді ухвалювали рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.
Для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який шукав клієнтів і був посередником для зустрічі з ними та передачі грошей. Оголошення публікували в інстаграмі та фейсбуці.
СБУ і НАБУ задокументували на отриманні хабара одного із суддів.
Він отримав підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.
- Перед цим вийшло дослідження NGL.media. Журналісти з'ясували, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Проаналізувавши майже 30 тис. схожих справ, що розглянули українські суди у 2021-2023 роках, виявилося, що абсолютна більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька є фіктивними. Такі рішення приймають по усій країні, але більше 30% в одному конкретному суді – Білгород-Дністровському міськрайонному. Лише у 2023-му цей суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини.