Супутникові знімки підтвердили бази окупантів на аеродромі Саки

Супутникові знімки зафіксували знищення бази російян в окупованому Криму на аеродромі Саки. Раніше кримські партизани заявляли, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.

Супутникові знімки опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік в соцсережі Х.

"Збитки від нещодавніх українських ударів по російській базі в Криму видно на нових супутникових знімках. Ця ділянка знаходиться понад 120 кілометрів від лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Damage from recent Ukrainian strikes on a Russian base in Crimea is visible in new satellite imagery.



This site is more than 120 kilometers from the front line. pic.twitter.com/IkHafY3rfH — Brady Africk (@bradyafr) January 9, 2024