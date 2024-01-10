Супутникові знімки підтвердили бази окупантів на аеродромі Саки

Супутникові знімки зафіксували знищення бази російян в окупованому Криму на аеродромі Саки. Раніше кримські партизани заявляли, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.
Супутникові знімки опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік в соцсережі Х.
"Збитки від нещодавніх українських ударів по російській базі в Криму видно на нових супутникових знімках. Ця ділянка знаходиться понад 120 кілометрів від лінії фронту", – йдеться у повідомленні.
Damage from recent Ukrainian strikes on a Russian base in Crimea is visible in new satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) January 9, 2024
This site is more than 120 kilometers from the front line. pic.twitter.com/IkHafY3rfH
- Командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив влучання 4 січня по аеродрому "Саки" у т.о. Криму.
- За даними партизанського руху, крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.