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Супутникові знімки підтвердили бази окупантів на аеродромі Саки

Ділянка знаходиться понад 120 кілометрів від лінії фронту

Супутникові знімки підтвердили бази окупантів на аеродромі Саки
Фото: Скріншот з відео

Супутникові знімки зафіксували знищення бази російян в окупованому Криму на аеродромі Саки. Раніше кримські партизани заявляли, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.

Супутникові знімки опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік в соцсережі Х.

"Збитки від нещодавніх українських ударів по російській базі в Криму видно на нових супутникових знімках. Ця ділянка знаходиться понад 120 кілометрів від лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

  • Командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив влучання 4 січня по аеродрому "Саки" у т.о. Криму. 
  • За даними партизанського руху, крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. 
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