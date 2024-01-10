Прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з річки Тиса.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя.
Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг.
Врятований розповів, що оголошення про «легальний» перетин кордону знайшов у телеграмі. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала 5 тисяч доларів.
Прикордонники нагадали, що від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків.
Нещодавно стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті. Чоловік знімав спроби незаконного перетину кордону на відео.