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Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
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Прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з річки Тиса

Врятований розповів, що знайшов у соцмережі “ділків”, які за 5 тисяч доларів пообіцяли "офіційний" перетин кордону через пункт пропуску. Натомість на кордоні “помічники” запропонували йому перейти Тису в темний час доби.

Прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з річки Тиса
Фото: ДПСУ

Прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з річки Тиса. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. 

Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг.

Врятований розповів, що оголошення про «легальний» перетин кордону знайшов у телеграмі. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала 5 тисяч доларів.

Прикордонники нагадали, що від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків

Нещодавно стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті. Чоловік знімав спроби незаконного перетину кордону на відео.

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