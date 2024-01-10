Врятований розповів, що знайшов у соцмережі “ділків”, які за 5 тисяч доларів пообіцяли "офіційний" перетин кордону через пункт пропуску. Натомість на кордоні “помічники” запропонували йому перейти Тису в темний час доби.

Прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з річки Тиса.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя.

Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг.

Врятований розповів, що оголошення про «легальний» перетин кордону знайшов у телеграмі. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала 5 тисяч доларів.

Прикордонники нагадали, що від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків.

Нещодавно стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті. Чоловік знімав спроби незаконного перетину кордону на відео.