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Шмигаль розповів, навіщо в українських школах формують Службу освітньої безпеки

Наразі триває відбір 500 працівників поліції, які вже навесні цього року заступлять на службу.

Шмигаль розповів, навіщо в українських школах формують Службу освітньої безпеки
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Нова Українська Школа

В українських школах формують Службу освітньої безпеки.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, триває відбір 500 працівників поліції, які вже навесні розпочнуть роботу. Служба є одним з елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти. Глава уряду зазначив, що присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз.

"Серед іншого вона (Концепція безпеки закладів освіти - Ред.) передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій", - сказав Шмигаль.

  • Минулого місяця міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомство починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.  Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей.
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