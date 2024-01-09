Шмигаль розповів, навіщо в українських школах формують Службу освітньої безпеки

Наразі триває відбір 500 працівників поліції, які вже навесні цього року заступлять на службу.

В українських школах формують Службу освітньої безпеки.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, триває відбір 500 працівників поліції, які вже навесні розпочнуть роботу. Служба є одним з елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти. Глава уряду зазначив, що присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз.

"Серед іншого вона (Концепція безпеки закладів освіти - Ред.) передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій", - сказав Шмигаль.