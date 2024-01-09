​На вимогу України в Італії не дозволили провести пропагандистську виставку росіян про Маріуполь

МЗС закликало інші міста не надавати окупантам майданчиків для схожих провокацій.

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС закликав інші міста у світі "не надавати майданчиків для подібних російських провокацій".

"Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - додав Ніколенко.

Про яку виставку йдеться