​На вимогу України в Італії не дозволили провести пропагандистську виставку росіян про Маріуполь

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - зазначив Ніколенко.
Речник МЗС закликав інші міста у світі "не надавати майданчиків для подібних російських провокацій".
"Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - додав Ніколенко.
Про яку виставку йдеться
- Нещодавно стало відомо, що в Модені планують провести пропагандистську "виставку-конференцію" про те, як окупований Маріуполь переживає нібито "швидкий процес відновлення".
- Захід організовувала «Асоціація сприяння культурній інтеграції між Італією та Росією». На виставці запланували, зокрема, виступ російського консула й журналіста Андреа Лучіді, котрий відомий своїми пропагандистськими сюжетами з тимчасово окупованого українського міста.
- МЗС заявило, що вважає цю подію російською провокацією. Українське посольство в Римі надіслало офіційне звернення з вимогою скасувати захід.