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​Шмигаль: Торік в Україні розмінували понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель

Цьогоріч аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування, виплатять понад 3 млрд грн. компенсацій.

​Шмигаль: Торік в Україні розмінували понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
Фото: Пресслужба ДСНС

У 2023 році після обстеження і очищення повернули у використання понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель.

Про це на засіданні уряду повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що планується менш ніж за 10 років спрямувати в експлуатацію 80% потенційно замінованих площ.

"Для цього будемо залучати до розмінування інноваційні розробки, створювати з партнерами спільні виробництва розмінувальної техніки, навчати фахівців, розвивати ринок операторів протимінної діяльності", - додав глава уряду.

За словами Шмигаля, у держбюджеті на цей рік, передбачили три мільярди гривень на компенсації аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування.

  • Як відомо, в Україні створять окрему структуру - Державний центр гуманітарного розмінування, яка дасть можливість краще скоординувати всю роботу в цій галузі.
  • В Україні від початку широкомасштабного російського вторгнення внаслідок підриву на мінах чи вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей.
  • Допомагають нашій державі із розмінування партнери. Зокрема, Японія надала Україні 40 автомобілів та обладнання для розмінування. Загалом японський уряд щомісяця передає технічне обладнання, автомобільну техніку та обладнання для розмінування.
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