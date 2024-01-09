​Шмигаль: Торік в Україні розмінували понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель

У 2023 році після обстеження і очищення повернули у використання понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель.
Про це на засіданні уряду повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що планується менш ніж за 10 років спрямувати в експлуатацію 80% потенційно замінованих площ.
"Для цього будемо залучати до розмінування інноваційні розробки, створювати з партнерами спільні виробництва розмінувальної техніки, навчати фахівців, розвивати ринок операторів протимінної діяльності", - додав глава уряду.
За словами Шмигаля, у держбюджеті на цей рік, передбачили три мільярди гривень на компенсації аграріям та іншим власникам земель, які користуватимуться послугами операторів із розмінування.
- Як відомо, в Україні створять окрему структуру - Державний центр гуманітарного розмінування, яка дасть можливість краще скоординувати всю роботу в цій галузі.
- В Україні від початку широкомасштабного російського вторгнення внаслідок підриву на мінах чи вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей.
- Допомагають нашій державі із розмінування партнери. Зокрема, Японія надала Україні 40 автомобілів та обладнання для розмінування. Загалом японський уряд щомісяця передає технічне обладнання, автомобільну техніку та обладнання для розмінування.