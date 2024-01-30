​Уночі росіяни атакували Україну 35 безпілотниками. ППО збила 15 (оновлено)

Під час ворожої атаки на Київщині було чути вибухи.

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

Уночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.

Під час ворожої атаки на Київщині було чути вибухи -–працювали сили ППО, повідомила КМВА.

У Командуванні Повітряних сил уточнили, що росіяни запустили безпілотники з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) і Чауда (Крим), а також вдарили та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей", – йдеться в повідомленні.

Частину дронів ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.