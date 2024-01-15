Головне за понеділок, 15 січня: відбиті атаки під Мар'їнкою, обстріли цивільних на Донеччині, Зеленський в Щвейцарії

Окупанти скинули дві авіабомби і ракету на Нью-Йорк Донецької області. Влучили у трьохповерховий будинок, внаслідок чого під руїнами опинилися 5 людей, ще троє людей з пораненнями.

Про чергову цинічну атаку росіян повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. "Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди", — зазначає він.

На місці працюють рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного та 31 авіаційного ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 січня – в нашій новині.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Сьогодні під ворожим вогнем опинилася Красногорівка Покровського району. Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" щонайменше одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін у Telegram. "Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з Градів — у Красногорівці під вогнем житлова забудова. На місце події виїхав загін поліції "Білий янгол", працюють представники місцевої влади та рятувальники", — повідомив він.

Швейцарія анонсувала виділення 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки.

Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, який перебуває у Швейцарії з робочим візитом.

За словами Амгерд, Швейцарія приділяє велику увагу питанню розмінування нашої держави. Наприклад, торік у вересні Федеральна рада затвердила пакет допомоги у розмірі 100 млн франків, розрахований на чотири роки.

У жовтні цього року відбудеться конференція в Женеві, де теж розглядатимуть питання розмінування України.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії , Словаччини і Угорщини направили до Єврокомісії лист із проханням запровадити ввізне мито на українське зерно, передає The Guardian.

Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки.

П'ять держав, які підписали угоду, належать до тих членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці й кукурудзи, ніж їм необхідно, що є ключем до європейської продовольчої безпеки і стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри. "Ось чому Брюсселю необхідно вжити заходів, які захищають ринки країн-членів ЄС, що межують з Україною, і водночас допомагають їм повністю використати свій експортний потенціал", — йдеться у листі.

За словами міністрів, великі розміри українських ферм роблять експорт зерна з країни дешевшим, що виштовхує фермерів ЄС із їхніх традиційних експортних ринків.

Подробиці – в новині.

В ізраїльському місті Раанана, неподалік Тель-Авіва, 15 січня стався теракт. В результаті загинула 70-річна жінка, серед поранених щонайменше 17 людей.

Відомо, що під час теракту нападники захопили щонайменше три автомобілі і протаранили пішоходів у кількох місцях міста. Також вони завдали ножових поранень кільком жертвам.

Ізраїльські силовики повідомляють про двох затриманих. Обидва були внесені до чорного списку за нелегальний в'їзд до Ізраїлю в минулому. Відомо, що відповідальність за напад на себе взяло терористичне угруповання ХАМАС.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!